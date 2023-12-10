Fenerbahçe'nin istediği Krunic'in bonservisi belli oldu

Calcio Mercato'nun haberine göre; Milan ile sözleşmesi 1,5 yıl sonra bitecek olan Krunic, Ocak ayında takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'nin ise Krunic için en büyük aday olduğu yazıldı.

Haberde, Rade Krunic'in sarı lacivertliler ile bonuslar da dahil olmak üzere yıllık 3.5 milyon Euro'luk bir anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin 3 sezonluk olacağı kaydedildi.

LYON DA DEVREYE GİRDİ

L'Equipe'nin haberine göre ise; Ligue 1'de bu sezon zor günler geçiren Lyon'un da devreye girdiği ve Bosnalı yıldızı transfer listesine eklediği ifade edildi.

Fransızların hedefindeki tek ismin Krunic olmadığı, Real Betisli Guido Rodriguez'in de bu futbolcuya alternatif olarak düşünüldüğü aktarıldı.

BRANCO MILAN İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Fenerbahçe'nin transferde açık ara önde olduğu ve takımın sportif direktörü Mario Branco'nun ilerleyen günlerde İtalya'ya gidip Milan yönetimi ile masaya oturacağı da yazıldı.

BONSERVİSİ 6-7 MİLYON EURO

Krunic'in satışından para kazanmak isteyen Milan'in 6-7 milyon Euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.