Fenerbahçe'nin kasasına 393 milyon 42 bin TL giriyor

Fenerbahçe Futbol A.Ş., 250 milyon TL olan sermayesini yüzde 400 oranında artırarak 1 milyar 250 milyon TL'ye yükseltti.

Sermaye artırımına katılım 14 Temmuz'da sona erdi. Mevcut hissedarların büyük bir kısmı artırıma katıldı. 1 milyar TL'lik kısmın 998 milyon 642 bin 257 TL'lik kısmı hisse sahipleri tarafından ödendi.

1 milyon 357 bin 743 TL‘lik bölüme katılım olmadı. Bu kalan paylar, Borsa İstanbul’da piyasa fiyatından (14 TL) satılacak. Buradan Fenerbahçe kasasına 19 milyon TL daha girecek.

Sermaye artırımından gelen 1 milyar 17 milyon 642 bin 257 TL'nin 624 milyon 600 bin TL'si en büyük hissedar olan kulüp tarafından ödenecek.

Bu miktar çıkarıldığında sarı lacivertliler 393 milyon 42 bin TL sıcak paraya kavuşacak.

Kasadaki para Bankalar Birliği borcunu kapatmak için kullanılacak.