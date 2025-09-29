Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru karar mı?

Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Bein Sports'ta yayınlanan "Trio" programında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın pozisyonlarını değerlendirdi.

Maç golsüz devam ederken, Fenerbahçe 65. dakikada penaltıdan bulduğu golle öne geçmişti.

Pozisyonun ceza sahasında olup olmadığı ve Antalyasporlu Paal'ın Nene'ye temas edip etmediği tartışma konusu olmuştu.

Yorumcuların hakem Ali Yılmaz'la ilgili değerlendirmeleri şöyle:

28. dakikada En Nesyri'nin ceza sahasında kaleci Julian'la çıktığı hava topunda yerde kaldığı pozisyonda, devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Orta yapıldıktan sonra hem kalecinin, hem En Nesyri'nin odak noktası top. Kaleci burada sol eliyle topa temas ediyor, sonrasında top bence En Nesyri'ye de temas edip o bölgeden uzaklaşıyor. Kaleci topla temas etmeseydi çok farklı bir yorum yapabilirdim ama burada devam kararı benim için doğru.

Bülent Yıldırım: Doğrudan gelip rakibine vursa ancak öyle penaltı olur. Burada o da top için mücadele yapıyor, En-Nesyri de öyle. Yaklaşık olarak yakın zamanda bir temas oldu. Onun dışındaki futbol çarpışmasına girer çünkü hem hücum oyuncusu ileri doğru hem de kaleci topa doğru hamle yapıyor ve buluşuyorlar. Ben de penaltı ihlali görmedim.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim.

"OYUNCU ELİNİ KAÇIRMIYOR"

37. dakikada Fenerbahçe'nin elle oynama kararı beklediği pozisyonda verilen devam kararı

Deniz Çoban: Ben bunun elle oynama olduğunu düşünüyorum. Açılar çok yeterli değil çünkü ölü bir noktada. Oyuncu top gelirken kolunu kaçırmayı denemek yerine o kolun genişliğinin avantajını kullanarak topu önüne almış. Bu kısa mesafede olsaydı, "Bu oyuncu bunu bu kadar planlı yapamaz" derdim. Önündeki hiç kimse yok, top ona doğru geliyor, elini kaçırmıyor. Ceza sahasının dışında gözüküyor pozisyon, bir elle oynama var. Hakemin bunu değerlendirmesi gerekirdi. Top 11 metreden değil de 2 metreden derdim ki, elini kaçıracak vakti olmadı.

Bahattin Duran: Bence de pozisyon ceza sahasının dışında. Top ele geldiğin anda oyuncunun sağ ayağı ceza sahasının dışında, sağ ayağıyla aynı hizada olsa bile o kol ceza sahasının dışında. El ve kol vücuda doğal konumda ancak topa doğru yatıyor oyuncu. Bu pozisyon benim için elle oynama. Serbest vuruşla cezalandırılmalıydı ceza sahası dışında olduğu için.

Bülent Yıldırım: Sağ ayak ve kolun temas noktası ceza alanı dışında. Oyuncunun toparlanacak mesafesi olduğu için kolunu genişleterek o alana doğru yattığını düşünüyorum. Ceza alanı dışında bir serbest vuruş verilmesi doğru olurdu.

"ARDA GÜLER'İN POZİSYONUYLA AYNI"

62. dakikada Paal'ın Nene'ye yaptığı faulün ardından verilen penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Topla oynadıktan sonra sorumluluktan kurtulamazsınız. Sonraki yapacağınız davranışlardan da sorumlusunuz. Bu top çok net bir şekilde kafayla oynama mesafesinde. Oyuncunun kafayla oynayacağı yerde o ayağınızı soktuğunuz zaman endirekt serbest vuruş cepte, temas olmasa bile. O topa dokunduktan sonra o ayağınız en ufak şekilde rakibinize temas ederse bu da direkt serbest vuruşa döner, penaltıya. Bunu biz söylemiyoruz, IFAB'ın kuralı bu. Ayağın rakibe teması olduğunu görüyorum burada, o yüzden penaltıda sıkıntı yok. Göztepe-Beşiktaş maçında da aynı pozisyonu yaşamıştık, penaltı yorumu yapmıştık. Birebir aynı pozisyon bana göre. Abraham'ın pozisyonu da penaltıydı, verilmedi, yanlış. Fenerbahçe maçında verildi, doğru karar.

Bahattin Duran: Yerde değil top kafayla oynama mesafesinde. Antalyasporlu oyuncu risk almış, topa vuruş rakibine temas etmese endirekt serbest vuruş. Topa vurdu sonrasında Fenerbahçeli oyuncuya temas etti direkt serbest vuruş. Bu pozisyon çizginin üzerinde ya da çizginin içerisinde. Çizginin üzerinde olması da pozisyonun penaltı olduğunu gösterir. Penaltı. Hakemin 5 kişi etrafını sarmasına sarı kart göstereceksin.

Bülent Yıldırım: Hakem anında tepki verdi, ihlal ceza alanı içinde, hakemlik yaptı kutlarım. Geliştirilecek nokta 6-7 kişinin üzerine koşmasına kayıtsız kalması. Hatırlatalım Arda Güler, Atletico Madrid maçında benzer bir penaltı yaptı.