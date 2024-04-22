Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçlarını yayınlayacak kanal açıklandı.

İçerik platformu TV+, S Sport işbirliğiyle, Turkish Airlines EuroLeague maçlarını spor tutkunlarıyla buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcisi Fenerbahçe Beko, play-off turunda 24 Nisan'da Monaco'nun sahasına konuk oluyor.

Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak maç, ek bir ücret ödemeden Premium TV+ kullanıcılarıyla buluşacak.

Serinin ikinci maçı 26 Nisan'da Türkiye saatiyle 20.00'de oynanacak.

Her sezon rekabetin daha da arttığı EuroLeague'de Monaco- Fenerbahçe Beko arasındaki üçüncü maç ise 1 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 20.45'te oynanacak.

Seride üç maçı kazanan, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenecek Final-Four'a yükselecek.

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