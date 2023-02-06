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Willian Arao: Burada yas var

Fenerbahçe'li futbolcu Willian Arao, Türkiye'de büyük bir yas olduğunu dile getirdi ve ülke basınına yaşananları anlattı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:51
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Fenerbahçe'nin oyuncusu Willian Arao yaşananları anlattı

Willian Arao: Burada yas var
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Fenerbahçe forması giyen Willian Arao, Brezilya basınına Türkiye'de yaşanan depremi anlattı.
 

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TRAJEDİ"

Arao, "Bu duruma yıkıcı bir şekilde tanık oluyoruz. Eşi görülmemiş bir trajedi. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor, seferber oldular." dedi.
 

"BURADA BÜYÜK BİR YAS VAR"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, sözlerine, "Ne yazık ki hava da insanlara yardımcı olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hala kar var ve hava çok soğuk. Burada büyük bir yas var" diye devam etti.

İstanbul'da depremi hissetmediklerini söyleyen Arao, "İstanbul'da depremi hissetmedik. Ne olduğunu öğrendikten sonra ailemle konuştum ve onlara güvence verdim.

Kardeşlerime ve babama her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ama birkaç hafta önce Gaziantep ile oynamıştık ve muhtemelen insanların birçoğu stadyumdaydı" ifadelerini kullandı.

Son olarak takımdaki atmosferi de anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Oyuncular, kulübümüzde çalışanlar, personel, herkesin depremden etkilenen arkadaşları var. Onların endişelerini ve acılarını görüyorsunuz. Çok üzücü" yorumunu yaptı.

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