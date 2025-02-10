Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'te duygusal veda

Francis Amuzu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir takımın parçası olmanın ve bugün olduğum kişi olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bu süreçte bana her zaman sevgi gösteren taraftarlarımıza da minnettarım. Anderlecht ile geçirdiğim 10 yıl, hayatımın en özel anıydı. Birlikte yazdığımız her anıyı hep hatırlayacağım. Anderlecht'in ruhu, kalbimde daima yaşayacak. Mauve un jour, Mauve toujours!"

Amuzu, Anderlecht'te geçirdiği 10 yıl boyunca 251 maçta forma giydi ve 28 gol atıp 31 asist yaptı. Takımın önemli oyuncularından biri olarak kulübe büyük katkılarda bulundu. Taraftarlar da ona olan sevgilerini, maçlar boyunca sergiledikleri büyük bir pankartla dile getirdi.

AMUZU'NUN GREMİO'YA TRANSFERİ VE GELECEK PLANLARI

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Gremio'ya transfer olan Francis Amuzu, yeni kulübüyle başarılar elde etmeyi hedefliyor. Gremio'nun teknik direktörü, Amuzu'nun hız ve oyun zekâsının Brezilya futboluna önemli katkılar sunacağına inanıyor. Amuzu'nun transferi, kulüp ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Amuzu’nun Gremio’daki ilk maçları için sabırsızlanan Brezilyalı taraftarlar, genç futbolcunun hızlı adaptasyon sağlamasını bekliyor. Anderlecht'ten ayrılmadan önce, Amuzu, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarıyla veda görüşmesi yaptı. Bu süreçte, futbolculuk kariyerinin en önemli anlarından biri olan Anderlecht'teki finaline duygusal bir şekilde veda etti.

ANDERLECHT’TEKİ YERİ VE HATIRALARI

Anderlecht taraftarları, Francis Amuzu'nun kulüpteki yerini asla unutmayacaklarını yazıyorlar. Genç oyuncu, sadece maçlardaki etkisiyle değil, kulüp kültürüne olan bağlılığıyla da büyük saygı gördü. Amuzu'nun Anderlecht’teki performansı, ona sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda takımın liderlerinden biri olarak da önemli bir yer kazandırdı.

Bugün, Anderlecht, Antwerp’e karşı kazandığı maçı taraftarlarıyla kutlarken, bir taraftan da Amuzu’nun ayrılığına saygı duruşunda bulunarak onu bir kez daha onurlandırdı.