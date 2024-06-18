Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte Mourinho'nun ilk maçı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 22 Haziran'da başlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho ise 20 Haziran'da İstanbul'da olacak.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara başlayacak olan sarı lacivertliler daha sonra Avusturya'da kampa girecek. Mourinho sarı lacivertli takımın başında ilk maçına da Avusturya'da çıkacak.
Fenerbahçe'nin Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:
6 Temmuz Cumartesi
BSFZ Arena
19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba:
Merkur Arena
19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi:
Merkur Arena
18.30 Fenerbahçe - Strasbourg
Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında İstanbul’a dönecek.