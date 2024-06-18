Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte Mourinho'nun ilk maçı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte Mourinho'nun ilk maçı

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho ilk kez bu maçta takımın başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 22 Haziran'da başlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho ise 20 Haziran'da İstanbul'da olacak.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara başlayacak olan sarı lacivertliler daha sonra Avusturya'da kampa girecek. Mourinho sarı lacivertli takımın başında ilk maçına da Avusturya'da çıkacak.

Fenerbahçe'nin Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:

6 Temmuz Cumartesi
BSFZ Arena
19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba:
Merkur Arena
19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi:
Merkur Arena
18.30 Fenerbahçe - Strasbourg

Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında İstanbul’a dönecek.

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