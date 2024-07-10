Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmek üzere Avusturya’ya giden Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

KRİTİK KARŞILAŞMAYI YAYINLAYACAK KANAL BELLİ OLDU

İlk resmi sınavını Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında Lugano karşısında verecek olan sarı-lacivertlilerin maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

D-SMART İLE ANLAŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da oynanacak olan mücadele için D-Smart ile anlaşmaya varıldı.

BU ZAMANA KADAR S SPORT YAYINLIYORDU

Bu zamana kadar ön eleme maçlarını Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport verirken yapılan bu değişiklik taraftarda şaşkınlık yarattı.