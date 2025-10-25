Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun ve yükümlülüklerinin 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

TAŞINMAZLARIN DEĞERLERİ DE AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden kulübe ait taşınmazlar üzerindki ekspertiz raporunu yayımladı. Buna göre; En değerli tesis ve arazi 6 milyar 508 milyon 285 TL ile Ataşehir'de bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin taşınmazlarının toplam değeri ise 9 milyar 929 milyon 855 TL.