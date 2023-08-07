Fenerbahçe'nin transfer listesindeki 1 numaralı isim belli oldu

Sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesi şekillendi.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki 1 numaralı isim belli oldu

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda kanatlara, merkez orta sahaya ve kaleye takviye yapılması planlanıyor.

Sarı lacivertlilerde transfer listesinin ilk sırasında Cengiz Ünder yer alıyor.

Başarılı sağ kanat ile anlaşma sağlanmasına rağmen, Marsilya'nın ödeme planı konusunda zorluk çıkarması nedeniyle transfer henüz gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'nin görüşmelerde aşama kaydettiği bir diğer isim sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi. Bonservisi Olimpik Lyon’da bulunan futbolcudan cevap bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre Ekambi’nin yıllık ücreti kabul etmesi halinde, Olimpik Lyon’a 2 Buçuk Milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenecek.

Fenerbahçe'nin merkez orta saha için gündemine aldığı isimler ise Nicolas Dominguez ve Rade Krunic. Sarı lacivertli yönetim, Bologna’da forma giyen Dominguez ile Milanlı Krunic’i aynı anda transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe başarılı kaleci Dominik Livakovic’i de kadrosuna katmayı hedefliyor. 28 yaşındaki file bekçisi ile büyük ölçüde anlaşan sarı lacivertliler, Dinamo Zagreb'den haber bekliyor.

Hırvat ekibin, Dominik Livakovic’in transferine Şampiyonlar Ligi’ndeki ön eleme turu maçlarının ardından izin vermesi bekleniyor.

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