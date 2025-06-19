Fenerbahçe'nin transferde yüzü gülmüyor! Kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler gündemine Evann Guessand’ı almıştı. Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

EVANN GUESSAND FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi. Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 13 gol ve 10 asist kaydetti.