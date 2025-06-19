Fenerbahçe'nin transferde yüzü gülmüyor! Kararını verdi

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Fenerbahçe'nin transferde yüzü gülmüyor! Kararını verdi

Fenerbahçe, santrfor pozisyonu için son olarak Evann Guessand'a teklif yapmıştı. Fildişi Sahilli oyuncu bu transfer için kararını verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler gündemine Evann Guessand’ı almıştı. Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

EVANN GUESSAND FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi. Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 13 gol ve 10 asist kaydetti.

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