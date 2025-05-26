Fenerbahçe'nin utanç gecesi!

Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, son maçta adeta utanç gecesini yaşadı. 2. Olması kesinleşmesine karşın küme düşen Hatayspor’a karşı kaleci Ertuğrul Çetin dışında as oyuncularla çıkan Sarı-Lacivertliler kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe aldığı bu sonuçla tarihinde ilk kez küme düşen bir takımdan 4 gol yedi. Ayrıca Sarı-Lacivertliler Nisan 2023’ten beri ilk kez kalesinde 4 gol görmüş oldu.

Fenerbahçe’nin yaşadığı bu mağlubiyet Hatayspor karşısında Süper Lig’deki ilk yenilgisi oldu.

Fenerbahçe’de 63’te oyuna giren ve skoru 4-2’ye getiren golü kaydeden İrfan Can Kahveci de sezonun ilk golünü atmış oldu.