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Fenerbahçe'ye milli ara yaradı

Son haftalarda üst üste denk gelen sakatlıklar sonrası as kadrosunda büyük kayıplar yaşayan Fenerbahçe’ye milli ara moral oldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:31
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Fenerbahçe'nin yardımına milli ara koştu

Fenerbahçe'ye milli ara yaradı
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Süper Lig’de 2 Mart Pazar günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe’nin yardımına milli maç arası koştu.

Şu anda Valencia, Oosterwolde, Batshuayi, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique’nin sakatlıkları bulunurken; milli maç arasında bu oyuncuların tedavisine yoğunlaşılabilecek olması bir nebze olsun moral verdi.

Zenit ile oynanan karşılaşmada da Joao Pedro birkaç kez yürekleri ağızlara getirirken, herhangi bir kayıp verilmemesi teknik heyeti sevindirdi.

SERDAR DURSUN ETKİLİYDİ
Özellikle hücum hattında 4 oyuncusu birden sakatlık yaşayan Fenerbahçe’de Zenit mücadelesinde özellikle Serdar Dursun’un performansı yüzleri güldürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi şimdiden Beşiktaş mücadelesi için kadro çalışmalarına detaylı bir şekilde girişti. Portekizli hoca ve ekibi sakat olan oyuncuların durumuna göre birkaç seçeneği birden değerlendirebilecekleri alternatif planlar üzerinde çalışmaya başladı.

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