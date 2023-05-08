Fenerbahçe'nin yediği golün ofsayt olduğunu eski MHK Başkanı açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bünyamin Gezer gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Gezer Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi pozisyonun ofsayt olduğunu yayıncı kuruluşun çizgi dahi çekmediğini söyledi.

İşte pozisyonla ilgili hakem yorumları:

"OFSAYTI ATLADILAR"

Bünyamin Gezer:

Fenerbahçe'nin gol yediği pozisyonda VAR tarafından ofsayt çizgisi çekilmedi. Bana göre pozisyon ofsayt. Szalai topa dokunamıyor. Burada yanlış hakem yorumu yapıldı ve ofsaytı atladılar.

"OFSAYT YOK"

Fırat Aydınus: Szalai'nin bir hatası var. Ofsayt yok.

ÇAKAR DA KATILMADI

Ahmet Çakar: Kesinlikle şahsi görüşüm; ofsayt değil.