Fenerbahçe'nin yeni hücum silahı ortaya çıktı

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'nin yeni hücum silahı ortaya çıktı
Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinin, takıma geri dönen Serdar Dursun’un rakip ceza sahasındaki bitiricilik özelliğinden faydalanmak adına gelecek haftalardaki planlamasını değiştirebileceği öğrenildi.

Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Fenerbahçe’de; takıma geri dönen Serdar Dursun’un yüksek motivasyonu ve direkt skor katkısı yeni gündemi oluşturuyor.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve 3 kulvarda birden ilerleyen sarı lacivertlilerde, teknik heyetim Serdar Dursun’u ‘hamle oyuncusu olarak görev yapacak yeni hücum silahı’ olarak belirlediği öğrenildi.

Rize karşısında takımının 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmasında kilit rol oynayıp attığı golle başlangıç fitilini ateşleyen Serdar, yüksek bitiricilik özelliğiyle fark yaratıyor.

YERLİ KONTENJANINDA OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Serdar Dursun’un yerli kontenjanından olması; Dzeko gibi takım arkadaşlarına ileri uçtan geriye gelerek destek olan, alan açan bir santraforun yanında her an kullanılabilmesini kolaylaştırıyor.

Daha çok rakip savunmayı yıpratan ve hırçın bir karakter ortaya koyabilen Serdar’dan, teknik direktör İsmail Kartal’ın daha fazla faydalanması gündeme gelmiş durumda…

Ayrıca Batshuayi’nin de bitiricilik özelliğinin üst seviye olması, üç kulvarda birden yürünen yollarda sarı lacivertli teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Serdar Dursun’un geri dönüşü, Kartal’ın elini rahatlatırken; skorer bir orta saha ve kanat rotasyonuyla desteklendiğinde takımın ‘sürpriz golcüsü’ olması ihtimali iyice artıyor.

“HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIM”

Serdar Dursun’un yakın çevresine Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu ve teknik heyetin yönlendirmelerine göre göreve her zaman hazır olacağını söylediği belirtildi.

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