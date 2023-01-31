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Oosterwolde'yi idmanda dövdüler! Fenerbahçeli futbolculardan yumruklu kutlama

Fenerbahçeli futbolcuların Oosterwolde’ye hazırladığı karşılama töreni şaşkınlık yarattı! Takımın yenilerinden Samet Akaydın ile birlikte Oosterwolde Sarı - Lacivertli futbolculardan adeta dayak yedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 21:30
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Fenerbahçe'nin yeni transferi idmanda dayak yedi

Oosterwolde'yi idmanda dövdüler! Fenerbahçeli futbolculardan yumruklu kutlama
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Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken idmanda ilginç görüntüler yaşandı. 
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
ACIMASIZ HOŞGELDİN KUTLAMASI
Antrenmanın başında sahada dizilen futbolcular yeni transfer Oosterwolde ve bir süre önce katılan Samet Akaydın için hoş geldin partisi düzenlendi. 
Oosterwolde ve Samet Akaydın, iki sıra halinde dizilen arkadaşlarının arasından geçerken alkışlandı. Fenerbahçeli futbolcuların Oosterwolde ve Samet Akaydın'a vurarak şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.

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