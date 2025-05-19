Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'ten Galatasaray'a takip!

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'ten sürpriz bir hamle geldi. Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen milli oyuncu, taraftarları adeta çıldırttı.
İSMAİL YÜKSEK GALATASARAY'I TAKİP ETTİ
İsmail Yüksek'in kendi Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldığı görüldü. Kısa süre içinde fotoğrafları sosyal medyaya düşen İsmail Yüksek'e sarı-lacivertli kulübün taraftarları bir hayli tepki gösterdi.
Gelen tepkilerden sonra İsmail Yüksek, takip ettiği Galatasaray'ı takipten çıkardı.