Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzon'da yaşadıkları dehşeti açıkladı. Fransızlar şok oldu

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananlar tüm Türkiye'de olduğu gibi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Önde gelen basın kuruluşları olayları manşetlerine taşımıştı.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe; Fenerbahçe'nin yıldızı Alexander Djiku ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Trabzonspor taraftarının maç sonunda sahaya girip kendilerine saldırmasını değerlendien Ganalı stoper, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Djiku'nun açıklamalarından dikkat çeken sözler:

“Çok ağır olaylar yaşandı. İkinci yarı daha sert geçti. Meşale ve bazı cisimler atıldı sahaya. Hakem tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Anons geçtiler statta tribünlerin sakinleşmesi için ama maalesef bu gerçekleşmedi. Bana Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların galiba 2011 yılında iki takımın şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’nin son hafta gol farkıyla şampiyon olması sonrasında ciddi bir husumete dönüştüğünü anlatmışlardı ama hiçbir zaman bu kadar ağır olaylar olmamış.”

“Birçok ligde maç başında bazı ufak olaylar olabilir ama maç sonuna kadar sürmesi biraz daha tehditkardı. Maç sonu biz galibiyeti kutlarken tek başına bir taraftar açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi, zaten birkaç saniye sonra da iş çığrından çıktı. Biz de işin daha ciddi bir boyut aldığını gördük ve soyunma odasına doğru gittik.”

"Yalnızca Türkiye’de yaşanmıyor böyle olaylar. Marsilya-Lyon maçı var, Dimitri Payet’in yaşadıklarını biliyoruz. Nice-Nantes maçı var önümüzde örnek olarak, bir taraftar hayatını kaybetmişti. Sporun içinde çok fazla olay yaşanıyor, taraftarlar futbolun sadece bir spor olduğunu kavramalı. Sonunda bir kazanan ve kaybeden var, bu şekilde davranmamak gerekiyor. Bu tip olayların yaşanmaması için tribünleri daha fazla uyarmak gerekiyor."

"Yabancı bir madde atıldığında maçın devam etmemesi gerekiyordu ama hakem devam ettirme kararı aldı. Maç sonu her statta taraftarımızla yaptığımız kutlamayı, iki takım arasındaki rekabet sebebiyle taraftarımız gelemediği için saha ortasında kendi aramızda galibiyetimizi kutladık. Onları provoke etmek için ya da başka bir sebeple taraftarların önüne dahi gitmedik ama maalesef gördüğünüz olaylar yaşandı."

"8 maçı kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı biliyoruz. Süper Kupa maçımız var Galatasaray’a karşı, Konferans Ligi’nde Olympiakos maçlarımız var. Ligde uzun süre şampiyon olmadık.. hepsi ciddi birer hedef bizim için. Futbola odaklanıp, taraftarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."