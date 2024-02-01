Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip. İtalya yolu gözüktü

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Ryan Kent şu ana kadar bekleneni veremedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bir türlü gözüne giremeyen İngiliz futbolcunun gönderilmesine karar verildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye gitmek istemeyen Ryan Kent, Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri de kabul etmedi.

Ryan Kent için İtalyan ekibi Lazio'nun da girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Lazio, Kent üçgeninde hareketli saatler yaşandığı ve kaliteli bir ligde görev yapmak isteyen Kent’in de bu gelişmeye sıcak bakabileceği öğrenildi.