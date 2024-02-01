Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip. İtalya yolu gözüktü

Ayşe Eser Kuşata
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip. İtalya yolu gözüktü
Hull City'ye gitmeyen, Süper Lig ekiplerine de sıcak bakmayan Ryan Kent'e, İtalya'dan talip çıktı.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Ryan Kent şu ana kadar bekleneni veremedi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın bir türlü gözüne giremeyen İngiliz futbolcunun gönderilmesine karar verildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye gitmek istemeyen Ryan Kent, Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri de kabul etmedi.
Ryan Kent için İtalyan ekibi Lazio'nun da girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Lazio, Kent üçgeninde hareketli saatler yaşandığı ve kaliteli bir ligde görev yapmak isteyen Kent’in de bu gelişmeye sıcak bakabileceği öğrenildi.

Son Haberler
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Taksiciyi yaralayıp parasını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı Gündem
Taksiciyi yaralayıp parasını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane usulü yöresel lezzet Siron tarifi. Siron nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Gümüşhane usulü yöresel lezzet Siron tarifi. Siron nasıl yapılır?
Muş’ta köy yoluna çığ düştü Yaşam
Muş’ta köy yoluna çığ düştü
Kanala uçan kamyonette can pazarı. Kanalda asılı kaldı Yaşam
Kanala uçan kamyonette can pazarı. Kanalda asılı kaldı
Frankfurt Havalimanı’nda grev: 800 uçuş iptal edildi Dünya
Frankfurt Havalimanı’nda grev: 800 uçuş iptal edildi
Motosikletiyle kaza yaptı, alevlerin arasında kaldı Gündem
Motosikletiyle kaza yaptı, alevlerin arasında kaldı