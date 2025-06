Fenerbahçe'nin yıldızına tatilde transfer teklifi: Oynamak istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, tatil için gittiği ülkesinde transfer teklifi aldı.

Brezilya'da yayın hayatını sürdüren O Tempo'ya açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, “Atletico Mineiro'yu her zaman takip ediyor ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victor ile konuşmuştum. Bir sözleşmem olduğunu ve şimdi zamanının olmadığını söyledim. Menajerim her zaman Bracks ile konuşuyor. Brezilya'ya dönmeye karar verdiğimde kapıların açık olduğunu söylediler. Atlético'ya karşı büyük bir sevgim var, gelecekte Arena do Galo'da oynamayı hayal ediyorum” dedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maça çıkan ve 5 gol, 8 asistlik istatistik yakalayan Fred'in sarı lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.