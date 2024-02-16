Fenerbahçe'nin yıldızları sosyal medyada şampiyonluk zinciri oluşturdu

Geçen hafta Alanyaspor karşısında alınan beraberlik sonrası liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi X zinciri başladı.

Akşam saatlerinde Mert Hakan Yandaş'ın, Genç Fenerbahçeliler tribün grubundan alıntılayarak yaptığı, "Son düdük çalana kadar bu arma için alın teri dökeceğiz, sahada mücadele edeceğiz. Sözümü söz büyük Fenerbahçe taraftarına" paylaşımı sonrası Edin Dzeko da bu paylaşıma yanıt verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın saha dışında takım içerisindeki her şeyin rahatlıkla ilerlemesi için büyük iş birliği yaptığı Edin Dzeko, Mert'in kendisini tweet'te etiketlemesi sonrası İngilizce olarak, "Hep birlikte sonuna kadar savaşacağız" yazması dikkat çekti.



Fenerbahçeli taraftarlar için futbolcular, "#GoForVictory" etiketini oluştururken, Edin Dzeko'nun da İrfan Can Kahveci'yi etiketlemesi dikkat çekti. Sarı lacivertli yıldızlar birbirlerine Twitter üzerinden yazdıkları mesajlarla taraftarın desteğini arkalarına almak ve sinerji oluşturmak için de ellerinden geleni yapıyor.