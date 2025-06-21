Fenerbahçe'ye Beşiktaş faturası

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye Beşiktaş faturası

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 230 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 230 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 230 bin lira para cezası uyguladı.

Serinin üçüncü maçı pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

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