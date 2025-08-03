Fenerbahçe'ye Brahim Diaz transferinde tanıdık rakip!

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Fenerbahçe'ye Brahim Diaz transferinde tanıdık rakip!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Real Madridli yıldız Brahim Diaz için Benfica'nın girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Real Madrid'den ayrılması beklenen yıldız oyuncu Brahim Diaz Fenerbahçe ile anılıyordu.

Sarı Laciverli ekibe bu transferde tanıdık bir rakip çıktı. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco, Brahim Diaz'ı Benfica'ya kazandırmak için transfer girişimlerine başladı.

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Portekiz basınından Record, Benfica'nın Brahim Diaz için Real Madrid ile ön görüşme yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon toplam 56 maçta forma giyen 25 yaşındaki Faslı yıldız, 6 gol, 8 asistlik performansıyla Real Madrid'de beklentilerin altında kaldı ve Xabi Alonso'nun gözden çıkardığı isimler arasında yer aldı.

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