Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız takımdan ayrılmak istiyor

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız takımdan ayrılmak istiyor

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde takımın iki önemli oyuncusu ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Birçok futbolcuyla vedalaşma kararı alınırken, bazı isimlerin de takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi.

YOUSSEF EN-NESYRI VE SEBASTIAN SZYMANSKI AYRILMAK İSTİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, ayrılık taleplerini Fenerbahçe yönetimine bildirdi. İki futbolcu da Eyüpspor maçında taraftarın tepkisine maruz kalmıştı.

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Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri ve Szymanski'nin bonservislerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, En-Nesyri'den 35, Szymanski'den ise 15 milyon euro bonservis geliri beklediği haber detayında yer aldı.

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