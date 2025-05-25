Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız takımdan ayrılmak istiyor

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Birçok futbolcuyla vedalaşma kararı alınırken, bazı isimlerin de takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi.

YOUSSEF EN-NESYRI VE SEBASTIAN SZYMANSKI AYRILMAK İSTİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, ayrılık taleplerini Fenerbahçe yönetimine bildirdi. İki futbolcu da Eyüpspor maçında taraftarın tepkisine maruz kalmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri ve Szymanski'nin bonservislerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, En-Nesyri'den 35, Szymanski'den ise 15 milyon euro bonservis geliri beklediği haber detayında yer aldı.