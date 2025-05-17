Fenerbahçe’ye Cengiz piyangosu: Bonservisini alacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’ye Cengiz piyangosu: Bonservisini alacaklar

ABD’de yeniden kendini bulan Cengiz Ünder’in bonservisini almak için Los Angeles FC, Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe’den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder buradaki performansıyla dikkat çekti.

LAFC'nin Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan 27 yaşındaki oyuncu, MLS'te 13. haftanın en iyi 11'ine seçildi. Ligin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, tecrübeli oyuncunun etkili oyunu vurgulanarak, ligin en iyi performans gösteren isimleri arasında yer aldığı belirtildi.

ABD ekibiyle Haziran ayında kontratı sona erecek olan Cengiz’in kalması için LAFC’nin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia ediliyor. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu çok bulan LAFC, Fenerbahçe ile makul bir fiyatta anlaşmak için pazarlıklara başlayacak.

Fenerbahçe’nin kadrosunda düşünmediği Milli kanat oyuncusu bu sezon LAFC formasıyla ligde 10 maça çıkıp 2 gol ve 2 asist üretti.

Avrupa’da Roma, Leicester ve Marsilya formaları giydikten sonra 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye katılan Cengiz, Sarı-Lacivertli kulübün Ali Koç dönemindeki en başarısız transferlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

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