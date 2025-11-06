Euroleague‘in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Asvel'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayan karşılaşmada sarı lacivertliler İspanya'daki Valencia ve Real Madrid'e karşı alınan ağır yenilgilerin etkisini bir nebze gidermek istiyordu.

Fenerbahçe bu sezon çoğu maçta olduğu gibi Asvel karşılaşmasına da iyi başlamadı. Ligde son sıradaki rakibi karşısında ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlandı. Ancak sakatlıktan dönen Brandon Boston Jr'ın attığı iki üçlük Fenerbahçe üzerindeki bulutları dağıttı. Kanarya ilk periyodu 18-10 önde kapadı. İkinci 10 dakikada tam bir Fenerbahçe fırtınası vardı. Wade Baldwin ve Devon Hall önderliğinde 27 sayı bulan Kanarya ilk yarıyı 45-34 önde kapadı.

Üçüncü periyoda iki ekip de tutuk başladı. Karşılıklı sayılardan sonra final periyoduna 59-48'lik skorla gidildi. Kanarya, son 10 dakikada hata yapmadı. Asvel'e skora yaklaşma vermeyen Fenerbahçe sahadan 81-67 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler, bu sonuçla 9 hafta sonunda 4. kez kazanırken Asvel ise 7. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli 12 sayı, 9 ribauntla double double'i kıl payı kaçırdı. Wade Baldwin 14 sayı,7 asistle oynadı. Asvel’de ise 18 sayı 5 ribauntla oynayan Armel Traore ayakta kalan tek isim oldu.

Fenerbahçe gelecek hafta çift maç yapacak. Sarı lacivertliler, güvenlik gerekçesiyle İsrail takımları Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv’le 11 ve 13 Kasım'da Türkiye'de değil Almanya'nın Münih kentinde karşılaşacak.