Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u tribünere yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti

Sarı lacivertlilerin pazartesi günü karşılaşacağı Galatasaray karşılaşması öncesi Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada Fenerbahçe kalecisi ev sahibi takım taraftarlarına dönerek cinsel organını gösterdiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. TFF Hukuk Kurulu, söz konusu iddiaların ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'dan maçın görüntülerini istedi. Görüntülerin gerçek olduğu ortaya çıkınca sevk tedbirsiz olarak gerçekleşti.

TEDBİRSİZ SEVK YAPILDI, ENAZ 2 MAÇ CEZA İSTENİYOR

TFF'den yapılan açıklamada "Fenerbahçe futbolcusu Ederson Santana de Moraes'in Rizespor müsabakasınddaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5 mübabaka ceza verilir" deniliyor.

FENERBAHÇE SAVUNMA HAZIRLADI

Fenerbahçe, Ederson’un kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırladı. Özellikle Rizespor maçındaki pozisyona benzeyen örnekler toplandı. Brezilyalı kalecinin olası PFDK sevkine karşı savunmada bu görüntüler kullanılacak.

GALATASARAY CEZA VERİLMESİNİ İSTİYOR

2024'te oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında taraftarlara uygunsuz hareket yaptığı iddiasıyla sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası almıştı. Sarı kırmızılılar bu kararı gerekçe göstererek Ederson'a da ceza verilmesi gerektiğini savunuyor.