6 Kasım'da oynanan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçına hakem Allard Lindhout'un son dakikada verdiği karar damga vurmuştu. Jhon Duran'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı veren Lindhout için Kanarya harekete geçmiş ve kendisini şikayet etmişti.

Bu gelişmenin ardından UEFA'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak bir hamle geldi.

UEFA FENERBAHÇE'NİN ŞİKAYETİNİ CİDDİYE ALMADI

UEFA'nın Fenerbahçe'nin yaptığı şikayet sonrası tecrübeli hakemi bir süre dinlendireceği iddia edilmişti. Ancak UEFA, bu iddianın aksi yönde bir karar aldı.

Allard Lindhout, Rangers ile Braga arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.