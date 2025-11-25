6 Kasım'da oynanan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçına hakem Allard Lindhout'un son dakikada verdiği karar damga vurmuştu. Jhon Duran'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı veren Lindhout için Kanarya harekete geçmiş ve kendisini şikayet etmişti.

Bu gelişmenin ardından UEFA'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak bir hamle geldi.

Sadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSpor

UEFA Fenerbahçe'yi takmadı! - Resim : 2

İş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişİş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişSpor

UEFA FENERBAHÇE'NİN ŞİKAYETİNİ CİDDİYE ALMADI

UEFA'nın Fenerbahçe'nin yaptığı şikayet sonrası tecrübeli hakemi bir süre dinlendireceği iddia edilmişti. Ancak UEFA, bu iddianın aksi yönde bir karar aldı.

Allard Lindhout, Rangers ile Braga arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

Dursun Özbek'in 60 milyon euro hayali yıkıldı! Her şey altüst olduDursun Özbek'in 60 milyon euro hayali yıkıldı! Her şey altüst olduSpor
Büyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıBüyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıSpor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizSpor