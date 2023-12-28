Fenerbahçe'ye güvenlik engeli. Maç İstanbul'dan alındı

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya kötü haber...

Sarı-Lacivertli ekip 19. hafta mücadelesinde 4 Ocak Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Playtika ile İstanbul'da karşı karşıya gelecekti.

Ancak EuroLeague yetkililerinin yaptığı değerlendirme sonucu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken mücadele güvenlik gerekçesiyle Litvanya'ya alındı.



TEDBİR ODAKLI BİR KARAR

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir."



MAĞDURİYET GİDERİLECEK

"Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır."