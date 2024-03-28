Fenerbahçe'ye Melissa Vargas'tan kötü haber

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde liderliğini koruyan ve Kupa Voley’de zafer kazanan takım olarak, Eczacıbaşı ile kritik bir maça çıkacak.

Ancak, Melissa Vargas’ın bu önemli karşılaşmada forma giyemeyeceği haberi, sarı-lacivertli takım için beklenmedik bir gelişme oldu.

Zim zirvede bitirecek?

Fenerbahçe ile Eczacıbaşı arasındaki derbi, lig liderini belirleyecek. Normalde 13 Ocak’ta oynanması planlanan bu maç, Avrupa müsabakaları nedeniyle ertelenmişti. Şu anda lider konumda olan Fenerbahçe Opet, bu maçı kazanırsa ligi lider olarak tamamlayacak ve CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını elde edecek.

Eczacıbaşı’nın liderlik şansı

Eğer Eczacıbaşı, maçı 3-0 veya 3-1’lik bir skorla kazanırsa, liderlik onlara geçecek. Bu durumda, play-off yarı finallerinde Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. THY ise ligi dördüncü sırada tamamladığı için liderle eşleşecek.

VakıfBank’ın da liderlik ihtimali var

VakıfBank’ın da liderlik için bir şansı bulunuyor. Eğer Fenerbahçe ve Eczacıbaşı puan kaybederse, yani Eczacıbaşı maçı 3-2 kazanırsa, VakıfBank’ın son maçının sonucuna bakılacak. Nilüfer Belediyespor karşısında galibiyet alırlarsa, VakıfBank ligi zirvede tamamlayacak.

Fenerbahçe’de Vargas şoku

Fenerbahçe - Eczacıbaşı derbisinde Melissa Vargas’ın oynaması beklenmiyor. Vargas, aslında 13 Ocak’ta oynanacak olan maçın tarihlerinde Çin takımında oynuyordu ve bu nedenle kadroda yer alamayacak.

Eda Erdem de sahada olmayacak

9 Mart’ta THY ile oynanan maçta sakatlanan Eda Erdem Dündar, tedavi süreci nedeniyle Avrupa maçlarını kaçırdı. Kupa Voley’de kadroda olmasına rağmen, risk alınmaması adına oynatılmadı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem’in, bugünkü maçta yedek kalması ve play-off serisinde sahaya çıkması bekleniyor.