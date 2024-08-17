Fenerbahçe'ye piyango vurdu. İtalya'dan gelen haber havalara uçurdu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği, ancak geldiği gündem bu yana bekleneni veremeyen Joao Pedro, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı gözden çıkarmış durumda. Sözleşme fesih görüşmeleri devam eden Joao Pedro için Fenerbahçe'yi havalara uçuracak bir gelişme yaşandı. İtalya’nın Serie B ekiplerinden Salernitana, Pedro’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basınından Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Salernitana, Joao Pedro ile görüşmelere başladı.

Joao Pedro, 2022-23 sezonu başında Cagliari’den 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Daha önce İtalya’da Palermo forması da giyen Pedro’nun, iki yıl aranın ardından yeniden İtalya’ya dönebileceği belirtiliyor.

Son günlerde Joao Pedro’nun psikolojik sorunlar yaşadığı ve kendini bir dağ evine kapattığı iddiaları gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezonu Brezilya’nın Gremio takımında kiralık olarak geçiren Joao Pedro, 45 maçta 2162 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.