Fenerbahçe'ye uğurlu hakem

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Fenerbahçe'ye uğurlu hakem

UEFA Avrupa Kupaları'nde mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in rövanş maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin 30 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Lugano ile oynayacağı maçı İngiltere'den Robert Jones yönetecek. Jones'a, Neil Davies ve Wade Smith yardımcı olacak.

Robert Jones daha önce Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Maribor'u 3-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

Jones verdiği kararlarla Sarı Lacivertli taraftarların sevgisini kazanmıştı.

TRABZONSPOR MAÇINDA SIRP HAKEM

Trabzonspor'un 1 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Ruzomberok ile oynayacağı karşılaşmayı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcıları Nikola Borovic ve Bosko Bozovic olacak. Maçın 4. hakemi ise Milan Mitic.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İSVEÇLİ HAKEM

Başakşehir'in 1 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında La Fiorita ile oynayacağı maçı İsveç'ten Granit Maqdonci yönetecek. Maqdonci'ye, Robin Wilde ve Niklas Nyberg yardımcı olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Victor Wolf olacak.

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