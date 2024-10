Fenerbahçe’ye Wilbekin’den kötü haber geldi. Herkes şokta

EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ilk maçta Olimpiakos’u kendi evinde 82-71 mağlup etti. Sarı lacivertliler bir yandan yeni sezonun ilk maçını kazanmanın sevincini yaşarken diğer yandan ise sakatlık şoku ile sarsıldı.

İlk çeyreğin bitimine 1 dakika 27 saniye kala Scottie Wilbekin bir pozisyonda aniden yere yığıldı. Acı içinde kalan yıldız oyuncuyu takım arkadaşları saha kenarına taşıdı. Maçın geri kalanında sahaya çıkamayan Wilbekin’den kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun ön çapraz bağlarının yırtıldığı ve ameliyat edileceği açıklandı. Skorer oyuncunun sezonu kapattığı belirtiliyor.

Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Öte yandan Olimpiakos, sakatlanan Wilbekin’e geçmiş olsun mesajı yolladı.

???????? Sending healing thoughts your way. Get well soon Scottie Wilbekin!@FBBasketbol #OlympiacosBC pic.twitter.com/4wV1OfkqZc