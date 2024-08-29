Fenerbahçe'yi eleyen Lille yenilerek turladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'yi eleyen Lille yenilerek turladı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi eleyen Fransız ekibi Lille zor da olsa grup etabına yükselmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Fransız ekibi Lille, play-off turunda Çek temsilcisi Slavia Prag ile karşılaştı.

İlk maçı evinde 2-0 kazanan Lille bu avantajla sahaya çıktı. Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan rövanş karşılaşmasını Slavia Prag 2-1'lik skorla galip tamamladı.

Ev saibi Slavia Prag'ın gollerini 5. dakikada Christos Zafeiris ve 84. dakikada Ivan Schranz kaydetti. Konuk ekip Lille'in tek sayısı ise 77. dakikada Edon Zhegrova’dan geldi.

Lille 2-1'lik mağlubiyete rağmen evindeki ilk maçı 2-0 kazandığı için Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına yükseldi.

Slavia Prag ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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