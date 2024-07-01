Fenerbahçe'yi kahredecek transfer. Galatasaray İstanbul'a getirdi

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Fenerbahçe'yi kahredecek transfer. Galatasaray İstanbul'a getirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, imza için İstanbul'a geldi.

Süper Lig'i şampiyon kapatan Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini açıklama hazırlığı yapıyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşmıştı.

İSTANBUL'A GELDİ
Belçikalı yıldız, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılıların bugün KAP açıklaması yapması bekleniyor.

3 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Batshuayi'ye 3 milyon euro yıllık ücret ödemesi bekleniyor.

Ayrıca oyuncuya 3 yıllık sözleşme yapılacak ve 3 milyon euro imza parası da verilecek.

TARİHE GEÇECEK
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olması sonrası bir ilke imza atacak.

Batshuayi, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek.

Süper Lig kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Batshuayi, daha sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Şimdi de Galatasaray'a imza atması beklenen Batshuayi, bir ilki gerçekleştirdi.

PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 43 maçta forma giyen Batshuayi, 24 gol atarken 3 asist yaptı.

Kariyerinde önemli başarılar kazanan Belçikalı forvet, Chelsea ile 1 İngiltere Premier Lig ve 1 İngiltere Kupası, Valencia ile 1 İspanya Kupası, Beşiktaş ile 1 Türkiye Süper Kupası ve Fenerbahçe ile 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde bir kere ve Türkiye Kupası'nda iki kere gol kralı oldu.

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