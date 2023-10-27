Fenerbahçe'yi orta sahalar güldürüyor. En çok gol katkısı sağlayan isim belli oldu

Son olarak Konferans Ligi'nde Ludogorest'i yenen Fenerbahçe'de hücum oyuncularından çok orta sahaların skorerleri ön plana çıktı.

Fenerbahçe'yi orta sahalar güldürüyor. En çok gol katkısı sağlayan isim belli oldu

Fenerbahçe'nin orta saha ve kanatlarda görev yapan 7 futbolcusu bu sezon şu ana dek toplam 28 gol kaydetti.

Bu alanda en çok fileleri havalandıran isim ise 9 gol ile Szymanski oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kurguladığı sistem ve usta ayakların etkisiyle Fenerbahçe orta sahası ile kanatlarının skora katkısı muazzam bir seviyeye ulaştı.

Fenerbahçeli forvetlerden Edin Dzeko (9), Joshua King (4) ve Michy Batshuayi (4) toplamda 17 gol buldu.

Ancak orta sahalar coştu...

Sarı lacivertli ekibin 7 orta saha ve kanat oyuncusu toplamda 28 gole katkı verdi.

İşte gollerin isim isim dağılımı:
Sebastian Szymanski, 9 gol
İrfan Can Kahveci, 8 gol
Duşan Tadiç, 6 gol
Miha Zajc, 2 gol
Ryan Kent, 1 gol
Miguel Crespo, 1 gol
İsmail Yüksek, 1 gol

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