Fenercioğlu konut fiyatlarındaki artışın sebebini açıkladı

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “2023 yılı gayrimenkul ve inşaat sektörü adına ne yazık ki zorluklarla geçti. Şubat ayında yaşanan deprem hepimizi derinden etkiledi. Ülkemizdeki seçim dönemi ve depremin etkisiyle inşaat maliyetlerindeki arş göz ardı edilemeyecek kadar fazlaydı.

Bu artışlardan kaynaklı yeni konut üremi ve inşası geçen yıla göre azalış gösterdi. TÜİK verilerine göre inşaat malzeme ve işçilik fiyatları da her ay artış gösteriyor. Ne yazık ki önümüzdeki yıl güçlü finansal yapıya sahip olamayan inşaat firmalarında küçülmeler göreceğimiz bir yıl olacak.” dedi.

Sektörün içinde bulunduğu olumsuz tabloya rağmen 2023 yılının Fenercioğlu A.Ş için yenilikler ve başarılarla dolu geçtiğini sözlerine ekleyen Aycan Fenercioğlu, “2024 yılında Türkiye, Kıbrıs ve İspanya’da konut üretmek adına önemli adımlar attık. 3000 konuttan oluşan Costal Heaven projemiz ile Kıbrıs’a, şehrin en büyük kentsel dönüşüm projesi ile İzmir’e açıldık.

Bunlara ek olarak Neo Portföy iş ortaklığımız ile gayrimenkul yarım fonumuzu kurduk. 2024’in ilk çeyreğinde Lüksemburg’ta yeni bir gayrimenkul yatırım fonu daha hayata geçireceğiz. 2024 yılı hedefimiz 2023 yılındaki ciromuzu iki katına çıkartabilmek yönünde. Şu anda 5 bölgede hem inşaat hem de 10 farklı sektörde aktif rol oynuyoruz.” şeklinde konuştu.