Fener'in stoperi Portekiz yolcusu! Üst üste üçüncü kez

Fenerbahçe'nin Mısırlı stoperi Omar Fayed'e Portekiz Ligi'nden ilgi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mısırlı stoper Omar Fayed için yurt dışından teklifler gelmeye devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre 22 yaşındaki savunmacıya son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden FC Arouca talip oldu.

Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mokawloon'un altyapısında başlayan Fayed, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

1,92'lik Mısırlı stoper, ilk sezonunda Novi Pazar'a ikinci sezonunda ise Beerschot'a kiralık olarak gönderilmişti.

Trabzon'da kadın cinayeti: Eşi tarafından tüfekle vuruldu
AKP’li vekilden çok konuşulacak diploma açıklaması! Savunması 'yok artık' dedirtti!
Londra’da Gazze protestosuna polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı...
Erdoğan ile Aliyev arasında önemli görüşme!
Eski başkan hayatını kaybetti
