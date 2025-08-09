Fener'in stoperi Portekiz yolcusu! Üst üste üçüncü kez

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mısırlı stoper Omar Fayed için yurt dışından teklifler gelmeye devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre 22 yaşındaki savunmacıya son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden FC Arouca talip oldu.

ÖZEL | FC Arouca, Fenerbahçe'den Omar Fayed ile ilgileniyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 9, 2025

Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mokawloon'un altyapısında başlayan Fayed, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

1,92'lik Mısırlı stoper, ilk sezonunda Novi Pazar'a ikinci sezonunda ise Beerschot'a kiralık olarak gönderilmişti.