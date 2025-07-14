Fenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldı

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Eşref Rüya’nın senaryosu alıntı mı? Dizi davalık oldu.

Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi olan Eşref Rüya dizisi hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

USTA YAZAR TELİF VE İNTİHAL DAVASI AÇTI

Eşref Rüya dizisine usta kalem Murat Menteş dava açtı. Menteş yayınladığı açıklamada Eşref Rüya dizisinin geçen haftalarda O3 Medya’nın yapımcılığında çekilen Barış Arduç’lu “Dehşet Bey” filminden alıntı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanmak için dava açtığını açıkladı.

Yapılan açıklamada davanın konusunun “Murat Menteş’in kaleme aldığı “Dehşet Bey” sinema filmi senaryosundan intihalle yazılması ve yayınlanması” olduğu belirtildi.

Eşref Rüya’nın yapımcısı Tims&B ve Ethem Özışık’a “telif hakkı ve intihal davası” açtığını söyledi.