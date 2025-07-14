Fenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldı

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen, ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya davalık oldu. Fenomen dizinin Dehşet Bey dizisinden alıntı olduğu iddiasıyla dava açıldı.

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Eşref Rüya’nın senaryosu alıntı mı? Dizi davalık oldu.

19557713-1200xauto.webp

Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi olan Eşref Rüya dizisi hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

USTA YAZAR TELİF VE İNTİHAL DAVASI AÇTI

Eşref Rüya dizisine usta kalem Murat Menteş dava açtı. Menteş yayınladığı açıklamada Eşref Rüya dizisinin geçen haftalarda O3 Medya’nın yapımcılığında çekilen Barış Arduç’lu “Dehşet Bey” filminden alıntı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanmak için dava açtığını açıkladı.

esr.webp

Yapılan açıklamada davanın konusunun “Murat Menteş’in kaleme aldığı “Dehşet Bey” sinema filmi senaryosundan intihalle yazılması ve yayınlanması” olduğu belirtildi.

Eşref Rüya’nın yapımcısı Tims&B ve Ethem Özışık’a “telif hakkı ve intihal davası” açtığını söyledi.

esref-ruya-bolum-8-kapak.jpg

esrefruya-demetozdemir-cagatayulusoy333.jpg

kanal-dnin-dizisi-esref-ruyadan-yeni-fotograflar-geldi-67c56700c0c86-1100x650.jpg

Son Haberler
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Çok sayıda kişi gözlatında...
Fenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldı
Fenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldı
Cildiniz alarm veriyor! Güneş yanıklarına dikkat
Cildiniz alarm veriyor! Güneş yanıklarına dikkat
Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!
Malatya'da dehşet: 2 çocuk annesini 20 bıçak darbesiyle katletti!
İstanbul ekibi çıldırdı! Peş peşe 11 transfer açıkladı
İstanbul ekibi çıldırdı! Peş peşe 11 transfer açıkladı