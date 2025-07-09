Fenomen dizi için erken final kararı verilmişti! Yayın akışından çıkartıldı

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Çift Kişilik Oda reyting sıralamasında gün birincisi olsa da reklam azlığı nedeniyle bu hafta ekrana gelemeyecek. Çift Kişilik Oda bu hafta yayın akışında yok.

Romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda için erken final kararı verildi. Reyting sıralamasında gün birincisi olan dizi her yeni bölüm yayınında ortalama 4 – 5 milyonluk reklam toplayabildiği için zarar ediyor.

FİNAL KARARI VERİLDİ

İstenilen reytingi yakalayamayan dizi 8. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü ertelendi ve yayın akışından çıkartıldı.

Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler bu haberle yıkıldı. Dizinin yeni bölümü 17 Temmuz Perşembe akşamı ekranlara gelecek.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladı. Daha sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak eğitimine devam etti. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterine hayat verdi. Sen Anlat Karadeniz ile yıldızını parlatan oyuncu dizide Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer aldı.

Ünlü oyuncu şimdi NOW TV ekranında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisinde Kaan karakterine hayat veriyor. Dizi istenilen reytingleri elde edemediği için erken final kararı aldı.