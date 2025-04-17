Fenomen dizi son kez sete çıktı! Finali ifşa oldu

Bu hafta son kez sete çıkmaya hazırlanan Kızıl Goncalar dizisinin final görüntüleri ifşa oldu. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un yönettiği fenomen dizi final yapacak.

FİNALİ İFŞA OLDU

Kızıl Goncalar dizisinin final bölümünden görüntüler ifşa oldu. İfşa olan görüntülerde Özcan Deniz'in sedye üzerinde gittiği ve Mert Yazıcıoğlu'nun ona eşlik ettiği görüldü.

Aynı görüntülerde Deniz'in Yazıcıoğlu'nu göstererek 'Hep bunun yüzünden.' ifadelerini kullanması dikkat çekti. Dizi 28 Nisan'da final yapacak.