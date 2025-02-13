Fenomen dizinin senaristinden çarpıcı itiraf! Meğerse gerçek çok başkaymış

İzleyicisini ekrana kilitleyen İnci Taneleri bu akşam yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan İnci Taneleri’nin gerçek adı bakın neymiş? Yılmaz Erdoğan dizinin adını neden değiştirdiğini anlattı.

Her perşembe ilgiyle izlenen İnci Taneleri dizisinin gerçek adı meğerse Kardeş Kıyameti’ymiş.

KARDEŞ KIYAMETİ

İnci Taneleri dizisinin isminin aslında farklı olduğunu ve sonradan radikal bir karar verip değiştirdiğini anlatan Erdoğan, diziye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bir yazarlık atölyesi yapıyordum. Orada ‘Senaryolarınızın isimleri neden bu kadar kötü’ başlığına çalışıyorduk. Türkiye’de projelere verilen isimleri pek beğenmem. Atölyedeki çocuklar, yazdıklarına isim koymamıştı. Bu sefer ‘Size isim vereceğim, üzerine yazın’ dedim. Biri ‘Kardeş Kıyameti’ydi. Bu ismi beğendim. ‘İnci Taneleri’nin adı da ‘Kardeş Kıyameti’ olacaktı."

Diziye düşünülen ilk ismin “Kardeş Kıyameti” olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, "Maalasef 6 Şubat deprem kıyametini yaşayınca o kelime benim murat etmediğim bir yere gitti. O kelime bana başka şeyler hatırlattı. Daha ışıl ışıl bir isim olsun istedim. İnciler dökülünce hikâyeden ‘İnci Taneleri’ oldu” ifadelerini kullandı.