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Fenomen Eylül Öztürk'ten takdir toplayan hareket. Evini depremzede aile için açtı

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için harekete geçti. Öztürk, evinin kapılarını Hataylı depremzede aile için açtı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:11
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Fenomen Eylül Öztürk depremzede aile için evini açtı

Fenomen Eylül Öztürk'ten takdir toplayan hareket. Evini depremzede aile için açtı
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Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yaparak ve yardımlar toplayarak destek olan Öztürk'ten takdir toplayan bir hareket daha geldi. Öztürk, evindeki misafir odasını Hataylı depremzede aile için hazırladı.

Eylül Öztürk, Hataylı depremzede aile için adeta tüm imkanlarını seferber etti. Öztürk, evindeki misafir odasını depremzede aile için düzenledi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü fenomen "Misafir odamızı depremzedelerimiz için hazırladık. İnşallah beğenirler" sözleri ile büyük takdir topladı.

 

''OKUL VE EV TAMAM, GERİYE İŞ BULMAK KALDI''

Öztürk, ayrıca ailenin minik kızını okula yazdırdı ve aile içinde yeni bir ev arayışına girdi. O anları da şu sözlerle takipçileri ile paylaştı: 

 

''Allah herkesin yardımcısı olsun vallahi. Biz ev tuttuk şimdi bu ailemize hemen okulun yanında üstelik, ama gerçekten Allah yardım etti de tüm kapılar kolaylıkla açıldı. Sahibinden eşyalı ev bulduk ki İstanbul'da pek mümkün değil. Okul da tamam şimdi geriye iş bulmak kalıyor onu da çözeceğim.''

Annenin ve babanın öğretmen olduğu belirten Öztürk, Anadolu Yakası'nda metro hattı güzergahında iş aradıklarını da dile getirerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

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