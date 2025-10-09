İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatını vermişti. Bu isimlerin arasında fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat da yer aldı.

Kara para aklamaktan yargılanan fenomen Dilan Polat mart ayında paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan re'sen soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Bu gözaltı sonrasında yapılan incelemelerdeki sonuçları takipçileri ile paylaşan Polat, sonuçlarının temiz olduğunu paylaşmıştı.

Yapılan son operasyonda da aynı konu ile ilgili ifade veren Polat, işlemler sonrası çektiği videolarda yine temiz sonuçlar alacağını söyledi.

Polat çifti tutuklu yargılandıktan sonra serbest kaldı ama sürekli gündemde olmaya da devam ediyorlar. Lüks paylaşımlar yapmaya devam eden Polat sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da yine mahkemelik oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Avukat Feyza Altun ile kendi evinde yaptığı ve tartışmalara neden olan video sonrası Polat çifti yine bir operasyonla gündem oldu. Evlerinden alınan isimler yapılan soruşturma sonrası serbest kalınca sosyal medyadan açıklama yaptı.

Dilan Polat yaptığı paylaşımda "Ne oldu neden oldu sabah 7 de neden eve jandarma geldi bilmiyoruz . Henüz 2 hafta dolmadan kıl testimiz temiz gelmişken aynı şekilde suçlama farklı dosyadan şafak operasyonu ile mevcutlu alındık . İnsanın onuru gururu itibarı çok değerlidir . Hepsi zedelendi . Ve her seferinde kendimizi aklamak ile uğraştık biz Kendimizden çok eminiz alnımız ak başımız dik vardır devletimizin bildiği boynumuz kıldan ince . Ancak çok üzgünüz lütfen bu testlerin sonuclarını da böyle bangır bangır haber yapın olur mu . Çocuklarımın psikolojisi bu tarz durumlardan ötürü bozuluyor .ben hayata tutunmaya çalışan bir anneyim . Biri çok küçük diğeri ergenlik döneminde çok zorlanıyoruz. Lütfen biraz empati yapın . Haksızlık çok zor . Kendini aklama çabası ise çok daha zor …..bu suçlamalar ile hiçbir zaman bir bağlantımız olmadığı gibi ortamında dahi bulunmadan 12 saat tutulmak evden alınmak itibarı toparlamak çok üzücü … sevenlerimize sonsuz sevgiler iyi ki varsınız sabırla yeni çıkacak testleri bekleyeceğiz … oysa ki bugün annemin 24. Senesi için evimde Mevlüt okutacaktım … neye niyet neye kısmet …. Hayırlısı …. Çocuklarımın psikolojisi için adalet istiyorum" dedi.

Dilan Polat dünkü operasyon sonrası bugün evinde mevlit paylaşımları yaptı. Annesine senelik mevlit okuyan Dilan Polat ifade sonrası yaptığı bir paylaşımda da kendilerinin üstüne gelindiğine vurgu yaparak "aynı hassasiyeti bize tehdit mesajları atanlara da gösterilmesin rica ediyorum" diye de ekledi.