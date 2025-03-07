Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Ülkeyi terk edeceğini söylemişti ama…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Ülkeyi terk edeceğini söylemişti ama…

Sevgililer Günü’nde yaptığı paylaşım sonrası CİMER’e şikayet edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın önce gözaltına alındı ardından da ev hapsi verilmişti. Ev hapsi biten fenomene yurt dışı yasağı konuldu.

Sosyal medya fenomeni yaptığı paylaşımda 14 Şubat’ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeği yiyeceğini söylediği paylaşım tepki çekmişti. Merve Taşkın hakkında CİMER’e şikayet yağınca sosyal medya fenomeni gözaltına alınarak ev hapsi verildi. Ev hapsinin bitmesini bekleyen fenomen ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı. Merve Taşkın’a yurt dışı yasağı geldi.

NE OLMUŞTU?

3 YILA KADAR HAPİS SİSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Merve Taşkın 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest kaldı. Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Yaklaşık 19 gündür ev hapsinde olan Merve Taşkın sosyal medya hesabından ev hapsinin bittiğini açıkladı. Taşkın paylaşımında;

"19 günlük ev hapsim sona ermiş bulunmakta. Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 Haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana. Not: Duruşma tarihine kadar Ibiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" açıklamasında bulundu.

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