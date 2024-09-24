Fenomeni Kübra Aykut kendisini 5'inci kattan aşağıya attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenomeni Kübra Aykut kendisini 5'inci kattan aşağıya attı

TikTok uygulamasında ünlenen fenomen Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti. Olayı duyan Dilan Polat, Kübra Aykut'un cenazesinin getirildiği hastaneye geldi.

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaparak Tiktok'ta fenomen olan Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

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Kübra Aykut'un intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı belirtildi.

İstanbul Sultanbeyli'de, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta lüks bir sitede yaşayan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5. katından atlayarak intihar etti. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaptığı bilinen Aykut'un ölüm haberi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi ve naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Kübra Aykut, intihar etmeden önce geride bir mektup bıraktı. Olayı öğrenen sosyal medya fenomeni Dilan Polat hastaneye geldi ve yetkililerden bilgi aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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