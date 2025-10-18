

Turşu, Türk mutfağında geniş yer tutan bir yere sahip. Kabaktan kapuza, patlıcandan, sarımsağa kadar birçok örnek ve farklı varyasyonda turşuyu Türk mutfağında tüketmek mümkün. Son dönemlerde sosyal medyanında yaygınlaşmasıyla, fenomenler yeni turşu kurma yöntemlerini denemeye başladı. Turşu furyası sosyal medya platformları arasında hızla yayılınca tartışmaların da fitili ateşlenmiş oldu.

Son dönemlerde bir anda patlak veren bu turşu kurma tarzı akıllara Yeşilçam filmlerini bile getirdi. Sarma formundaki turşunun içeriğindeki malzemeler aslında klasik turşu kurma yöntemlerinden çok farklı değil ancak bu turşuyu diğerlerinden ayıran özelliği sarma sekli verilerek kavonozlara diziliyor olması.

Aynı zamanda içeriğindeki sirke, sarımsak, limon gibi etkenler grip gibi enfeksiyonlara karşı da doğal bir kalkan görevi görüyor. Popüler hale gelen bu yöntemle turşuyu daha hızlı kurmakta mümkün. Ancak tarif sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölmüş durumda. Bazı kullanıcılar bu turşu kurulumunun bir sosyal medya etkisi olduğunu düşünerek tadının turşuyu aratacağını belirtse de bazıları geleneksel turşu yerine ‘sarma’ usulu turşuyu tercih ediyor.



İşte fenomenler arasında hızla yayılan o turşunun tarifi….

Malzemeler:

1 su bardağı kaya tuzu

2 su bardağı üzüm sirkesi

1 adet (yaklaşık 2 kg) beyaz lahana

300 gr kırmızı lahana

1 adet kırmızı pancar

2 adet havuç

1 adet patlıcan

2 baş sarımsak

2 adet kapya biber

İç Harcı Hazırla

Doğradığın sebzeleri büyük bir kapta karıştır:

kırmızı lahana + pancar + havuç + patlıcan + kapya biber + sarımsak.

İstersen birkaç damla sirke de ekleyip karıştırabilirsin, sebzeler iyice harmanlansın.

4 Lahana Sarmalarını Oluştur

Her bir beyaz lahana yaprağının içine bu karışımdan bir miktar koy.

Dolma sarar gibi sıkıca sar.

Kavanoza dizerken aralarına birkaç diş sarımsak serpiştir.