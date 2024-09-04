Ferdi Kadıoğlu ayrılığa dayanamadı. Fenerbahçe'yi şaşırtan istek

Geçtiğimiz günlerde 30 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu hasret çekmeye başladı.

SAMANDIRA'YA GELMEK İSTİYOR

17 yaşında geldiği sarı-lacivertlilerde 7 sezon boyunca forma giyen Ferdi Kadıoğlu kulüp yetkilileri ile sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Fenerbahçe’yi çok özlediğini belirten 24 yaşındaki sol bek önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Samandıra’yı ziyaret etmek için izin istedi.

YÖNETİMİ DUYGULANDIRDI

Ayrılığının ardından sadece 1 hafta geçmesine rağmen Ferdi Kadıoğlu’nun duyduğu bu özlem ve kulübe gösterdiği vefa yönetim arasında mutluluk yarattı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 204 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 18 gol 22 asistlik katkı sağladı.