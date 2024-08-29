Ferdi Kadıoğlu en iyi beki seçti. Tercihi gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu en iyi beki seçti. Tercihi gündem oldu

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu en iyi bek terciğini kulübün sosyal medya hesabına açıkladı.

Fenerbahçe'de sergilediği harika performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu tercihini İngiliz ekibi Brighton'dan yana kullanmıştı.

30 milyon Euro bonservis bedeli artı 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay karşılığında Sarı-Lacivertli ekipten ayrılan milli futbolcu, 5+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiliz ekibi Brighton'ın, Fenerbahçe'den yeni transferi Ferdi Kadıoğlu için yayınladığı yeni içerik sosyal medyada büyük ilgi çekti. Dünyaca ünlü bekler arasında seçim yapan Ferdi Kadıoğlu'nun sıra kendisine geldiğinde yaptığı tercih gündem oldu.

Videoda Ferdi Kadıoğlu'na 2 seçenek sunarak en iyi beki seçmesi istendi. Son tercihinde ise Kyler Walker ile kendi arasında bir seçim yapması istenen Ferdi Kadıoğlu, kendisini seçti.

Ferdi'nin bir diğer eşlemeşde Roberto Carlos karşısında yer alan Philipp Lahm'ı seçmesi de futbolseverlerin dikkatini çekti.

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