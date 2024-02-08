Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatacak teklif. Sacha Boey'i geçecek

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Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatacak teklif. Sacha Boey'i geçecek
Fenerbahçe'de bu sezon harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu için ilk resmi teklif geldi.

Sacha Boey'un 30 milyon Euro'luk bir bedelle Bayern Münih'e gitmesinden sonra Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için büyük umutlar beslemeye başladı...

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FERDİ, BOEY'İ GEÇECEK
Daha önce Ocak ayındaki bir satış için 30 milyon Euro'lar civarında bir rakam beklentisi vardı. Ancak Başkan Ali Koç'a göre Boey'un 30 milyon Euro ettiği ortamda Ferdi için çok daha fazlasını beklemeleri çok normal…

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"TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE"
Ferdi Kadıoğlu ise tüm bu transfer dedikodularına karşı Gaziantep maçından sonra şu açıklamayı yaptı:
“Benim önceliğim Fenerbahçe. Burada kazanabileceğim kupalara odaklanmış durumdayım. Önümüzde 4 kupa var. Hepsini kazanmak istiyoruz. Sonrasında neler olacak bilmiyorum. Şu an tek odak noktam Fenerbahçe. Başka bir şey düşünmüyorum.”

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FERDİ İÇİN TEK RESMİ GİRİŞİM
Ferdi için Fenerbahçe'ye resmi olarak başvuran ilk ekip Bundesliga devi Borussia Dortmund oldu. Sezon sonunda çok daha sürpriz teklifler geleceği tahmin ediliyor. Ferdi'nin gözü Premier Lig'de…

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